LIVE Inter-Lecce Primavera 0-0 | Stankovic sbaglia il rigore

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ha una chance importante contro ilper tentare la fuga dalla Roma tornata vicina al primo posto. Sfida con i salentini al Konami Youth Development Centre alle ore 10.45. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 Berenbruch crossa e prende la mano di Pacia: l’arbitro fischia il calcio ditira alla sua destra ma Borbei neutralizza respingendo con il ginocchio. 13?! 12? CALCIO DIPER L’! 10? Imbucata di Berenbruch verso Kamate, che però non ci arriva. La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:30 8 punti per Tornike Shengelia miglior realizzatore finora tra i bianconeri, con 6 punti equamente divisi tra ‘Iffe’ Lundberg ed Ognjen Dobric – 13 ... (oasport)

L’Inter Primavera ha una chance importante contro il Lecce per tentare la fuga dalla Roma tornata vicina al primo posto. Sfida con i salentini al Konami Youth Development Centre alle ore 10.45. ... (inter-news)

L’Inter Primavera ha una chance importante contro il Lecce per tentare la fuga dalla Roma tornata vicina al primo posto. Sfida con i salentini al Konami Youth Development Centre alle ore 10.45. ... (inter-news)

Caso Acerbi, ora lo scarica anche l’Inter: non è piaciuto quel suo gesto - È in bilico il futuro di Francesco Acerbi all’Inter. A tal proposito il Corriere dello Sport fa proprio un focus nella sua edizione odierna. Secondo quanto riportato dal quotidiano, i dirigenti ...juventusnews24

Primavera, Inter-Lecce formazioni ufficiali: Owusu al centro dell’attacco - Inter (4-3-3):21 Raimondi; 26 Miconi, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 4 Stankovic, 14 Berenbruch; 10 Kamate, 7 Owusu, 11 Quieto. A disposizione: 12 ...fcinter1908

LIVE - Napoli-Atalanta alle 12:30, pre-partita. Attesa per le formazioni - Serie A, Napoli-Atalanta in diretta LIVE. Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale su AreaNapoli.it.areanapoli