LIVE Avellino-Picerno | il tabellino

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, il(3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio, Liotti; Gori, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Rigione, Mulè, Llano, Pezzella, Dall’Oglio, Palmiero, Russo, Marconi, Tozaj. All.: Pazienza.(4-2-3-1): Merelli; Albertini, Allegretto, Gilli, Guerra; Gallo, Ciko; E. Esposito, Santarcangelo, Petito; Murano. A disp.: A. Esposito, Summa, Pagliai, Pitarresi, Maiorino, Biasiol, D’Agostino. All.: Longo. Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio, Egidio Marchetti di Trento. Quarto uomo: Giuseppe Maria Manzo di Torre del Greco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Tutto pronto per il fischio d'inizio di Giugliano-Avellino, match del girone C di Serie C 2023/2024, in programma alle 17:30. La trentatreesima giornata di campionato entra nel vivo e le due squadre

