L’Isola dei Famosi 2024 | un naufrago non parte più per l’Honduras | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 30 marzo 2024) La nuova edizione deldeiè vicinissima visto che lanza scatterà l’8 aprile. Buonadel cast è stata confermata, ma ci sarebbero già alcuni imprevisti a quanto pare. Tra i concorrenti annunciati in queste lunghe settimane, uno potrebbe fare a meno dellanza proprio in extremis. Il nome non è stato confermato, anche se guardando la lista stilata da Tv Blog riguardo al gruppo che partirà alla volta del, ne mancherebbe appunto uno. Isola dei: unnonpiù? I semafori verdi deldeistanno per accendersi e c’è tanta curiosità di vedere come sarà strutturata questa edizione condotta da ...