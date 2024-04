L’indagine sugli eurodeputati influenzati dalla propaganda russa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 30 marzo 2024) Un nuovo caso di corruzione potrebbe colpire il Parlamento europeo, ancora più clamoroso di quello scoppiato a dicembre 2022. I corrotti sarebbero alcuni deputati dell’Eurocamera, i corruttori esponenti del governo della Russia. I punti fermi della vicenda, finora, arrivano dalle dichiarazioni di due primi ministri. Il ceco Peter Fiala ha annunciato la scoperta di un «network per diffondere l’influenzae minare la sicurezza in Europa». L’intelligence di Praga ha avviato l’operazione, ma anche altri Paesi europei stanno lavorando al: le autorità di Varsavia hanno effettuato perquisizioni a Varsavia e nella città meridionale di Tychy. La Cechia ha sanzionato due persone fisiche (Viktor Medved?uk e Artem Mar?evský) e una società a cui fa capo il sito Voice of Europe, che da lungo tempo tenta di influenzare l’opinione pubblica nei Paesi ...