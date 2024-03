L’incanto della Valle | nel docufilm di Bellizzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Le cime aspre e innevate delle Alpi, meraviglianatura, e ai loro piedi un avvicendarsi di umanità sperante e disperata che rincorre la vita. Tutto si muove intorno a quellaferma a sorvegliare, la Val di Susa, confine fra Italia e Francia, terra di transito oggi come ieri, come sempre, e quindi anche terra di speranza per quell’incessante viavai di migranti che non conosce soste dettate dall’alternarsi delle stagioni o dallo scorrere delle ore. Notte e giorno, estate e inverno, c’è traccia di ogni movimento possibile in "Oltre la", film documentario (80 minuti) diretto dalla pistoiese Virginiache, dopo il debutto nel novembre scorso in anteprima al 41esimo Torino Film Festival nella sezione Concorso documentari italiani, sta aprendosi alla stradadistribuzione ...