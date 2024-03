Ligue 1 2023 2024 | il Monaco ne fa 5 al Metz | Reims e Lione non si fanno male

(Di sabato 30 marzo 2024) La1 torna in campo dopo la sosta con la 27ª giornata di campionato. Ilne fa 5 al. La squadra del Principato vince 5-2 in casa della selezione di Boloni. Partita in archivio dopo 16?. Minamino apre le danze al 4?, Akliouche raddoppia al 10? e Vanderson cala il tris dopo poco più di un quarto d’ora. Nel secondo tempo, doppietta per Balogun da subentrato (76? e 87?). I gol delportano la firma di Diallo (78?) e Sane (84?). La squadra di Hutter sale al secondo posto, con 49 punti, e scavalca virtualmente il Brest, impegnato domani contro il Lorient.e Brest si dividono la posta e pareggiano 1-1 a Parc Olimpique Lyonnais. Succede tutto nel secondo tempo. Okumu porta in vantaggio gli ospiti al 55? e Nuamah rimette tutto in ordine al 65?.e ...

