L’Europa è a due velocità sulla Difesa | i paesi nel panico sono i più lenti

(Di sabato 30 marzo 2024) Gli attacchi russi contro l’Ucraina durano ore, vengono lanciati contro tutto il territorio e, oltre a colpire le città ucraine e le loro infrastrutture energetiche, i missili rischiano di sc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Chi sono i 25 'Paperoni' d'Europa? L'Equipe mette in fila i giocatori più pagati nei cinque campionati top del nostro... (calciomercato)

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue il conto alla rovescia per le Elezioni Europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il dubbio più grande è rappresentato dal posizionamento dei centristi ed in ... (anteprima24)

Ancona, insulti razzisti al calciatore avversario, il Piano si difende: «È tutto falso, denunceremo l’arbitro» - ANCONA - L’arbitro, nel referto, non ha dubbi: parla di «espressioni di stampo inequivocabilmente razzistico nei confronti di un giocatore». Notizia che, di questi tempi, ...corriereadriatico

Serie A: Lazio-Juventus, esordio in salita per Tudor. Caccia all’Europa al Maradona e al Franchi - SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, con il brand Planetwin365, per il tramite di SKS365 Malta ...padovanews

Lo spumante rosso della ex Ddr - Con l’acquisto da parte del gruppo Mumm il vino di Ulbricht batte una bandiera capitalista. Costa 4,99 euro, la metà rispetto allo spumante italiano ...italiaoggi