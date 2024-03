L’Europa corre ciecamente verso la guerra

(Di sabato 30 marzo 2024) Stiamoe irresponsabilmente precipitandolain Europa e nel mondo. Gli scenari drammatici che vanno componendosi imporrebbero una riflessione generale e uno sforzo di freddezza politica da parte delle leadership nazionali diretti a disinnescare una corsa alle armi che si profila purtroppo tutt’altro che teorica. Lo ha detto il premier polacco Tusk (“Lo scenario di unaeuropea è reale”), lo ha stabilito il recente Consiglio europeo, concluso con una chiamata alle armi ai Paesi dell’Unione affinché rafforzino gli stanziamenti in denaro e riforniscano ancora ed ancora di armi gli arsenali, in vista di uno scontro frontale con la Russia in Europa. Dall’America Trump promette, se sarà presidente, di tagliare ogni sostegno in armi e soldi agli alleati del Vecchio Continente. “Arrangiatevi”, è ...

Nascono gli "Stati Uniti d'Europa" , vale a dire l'alleanza tra Renzi e Bonino per le Europee . Italia Viva e +Europa assieme per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno, un progetto che vedrà dentro ... (ilgiornaleditalia)

I carri armati Nato in movimento sul confine del corridoio Suwalki. Varsavia: "Siamo pronti alla guerra, tra tre anni la sfida della Russia": ...Duda ha sospeso il Trattato sulle forze convenzionali in Europa, ... "Zona militare interdetta" ripete l'enorme tenente americano all'... le tende mimetiche e la cappella, corre accanto a un mucchio di ...