Legge sulla caccia | M5s e Avs scrivono a Mattarella | “Deriva filo-venatoria | la proposta della Lega va fermata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024), no allaspara-tutto: il Parlamento la fermi – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Una lettera, dai toni duri, per chiedere al Capo dello Stato di fermare ladiavanzata dallae sostenuta da tutto il centrodestra. Sergio Costa del Movimento 5 stelle e Luana Zanella di Alleanza Verdi-Sinistra hanno scritto a Sergio, evidenziandoi molteplici problemi contenuti nella nuova norma attualmente in discussione in commissione Agricoltura alla Camera, a prima firma del leghista Francesco Bruzzone. “Signor Presidente –– è in corso un feroce tentativo di smontare laquadrotutela ...