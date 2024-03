Lecce-Roma lunedì 01 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 30 marzo 2024) Il colpo in ottica salvezza prima della sosta potrebbe averlo fatto il, che battendo 1-0 la Salernitana si è lasciato alle spalle le polemiche legate all’esonero di D’Aversa e ha ritrovato una vittoria che mancava dall’inizio di febbraio, la prima in trasferta della stagione, portandosi a 28 punti e scavalcando il Cagliari. Sarà però InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sta per iniziare il tour de force che vedrà impegnata la Roma nelle prossime settimane. Prima, però, la sfida al Via del Mare, Contro un Lecce ... (calciomercato)

La Roma si avvicina a grandi falcate verso la sfida al Lecce , in programma il 1° aprile allo stadio Via del Mare. La squadra giallorossa ha l’obbligo di non steccare al ritorno in campionato, dando ... (sportface)

Lecce-Roma, niente conferenza per De Rossi: ecco dove parlerà - Daniele De Rossi non parlerà in conferenza stampa nel giorno di Pasqua. In vista della sfida di lunedì a Lecce contro i salentini diretti ora da Gotti e non più da D’Aversa, esonerato dopo il caso ...siamolaroma

De Rossi sorride: la Roma ritrova Renato Sanches e Smalling - Due rinforzi in più per il gran finale. Smalling e Renato Sanches sono tornati a disposizione di Daniele De Rossi, si sono allenati in gruppo e possono diventare delle armi da sfruttare sia in campion ...corrieredellosport

Roma, Cristante: 'Mai contro Mourinho, De Rossi deve restare' - `Il futuro è della Roma`: parola di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso ha dichiarato in un`intervista al Corriere dello Sport: `Sto bene. La sosta.calciomercato