Lecce-Roma | De Rossi | “Quota Champions? Parlarne conta poco Dybala da valutare”

(Di sabato 30 marzo 2024) “Qual è la? Fare proiezioni, ci sono tante partite difficili ma se le affrontiamo una alla volta possiamo vincerle tutte. Nessuno pensava a questi numeri nelle mie nove prime partite. Questo ci deve dare fiducia in più”. Queste le parole di Daniele Dea due giorni dalla sfida della suacontro il, in un’intervista ai canali ufficiali del club giallorosso: “Valutiamo, ha fatto allenamenti più intensi da solo negli ultimi giorni, mentre oggi era in gruppo con la squadra ma in un allenamento più blando”. Sugli avversari salentini: “Abbiamo tanta volta di tornare a giocare e sarà un ostacolo duro. Sicuramente saranno agguerriti, non abbiamo molto materiale suldi Gotti essendo ...

La Roma si avvicina a grandi falcate verso la sfida al Lecce , in programma il 1° aprile allo stadio Via del Mare. La squadra giallorossa ha l’obbligo di non steccare al ritorno in campionato, dando ... (sportface)

Roma, De Rossi: "Ancora molti dubbi di formazione. Dybala Valutiamo domani" - Le parole di Daniele De Rossi in vista della sfida della sua Roma contro il Lecce La Roma scenderà in campo lunedì 1 aprile alle ore 18:00 allo stadio via del Mare di Lecce. I giallorossi si trovano a ...gianlucadimarzio

Lecce - Roma, Gotti in conferenza stampa: I tre punti di Salerno sono stati fondamentali. Contro la Roma sarà un'opportunità - Lecce - Roma, Gotti in conferenza stampa: I tre punti di Salerno sono stati fondamentali. Contro la Roma sarà un'opportunità - A.S. Roma - Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza st ...marione

La situazione delle due squadre in vista della sfida di lunedì pomeriggio al Via Del Mare - Giornata di lavoro intenso per Lecce e Roma in vista della sfida di lunedì alle ore 18. I giallorossi hanno lavorato con il gruppo quasi al completo, sebbene Banda abbia svolto un lavoro ...pianetalecce