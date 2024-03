Lecce | case al mare e in periferia | è fuga dal centro storico

In provincia di Lecce soltanto 29 famiglie su 100 sono coperte dal servizio fibra ultraveloce per internet, cioè da una connessione che viaggi ad almeno un gigabyte per secondo (la cosiddetta... (quotidianodipuglia)

Lecce-Roma, i precedenti. Per Gendrey partita numero 100 - Tranne in gennaio e maggio si è giocato in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Il Lecce, nella sua storia ha giocato nel giorno 1° aprile, in casa, le seguenti sei partite (tutte in ...corrieresalentino

DIRETTA/ Inter Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 marzo 2024) - Diretta Inter Lecce Primavera streaming video tv: risultato live, probabili formazioni e dove vedere il match di Primavera di oggi 30 marzo 2024.ilsussidiario

Personale della Polizia di Lecce in difficoltà: una Pasqua di amare considerazioni per il Silp - Per il Silp Lecce è le istituzioni devono prendere atto della situazione e agire per migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti.leccenews24