Le rivelazioni di Serena Williams mettono in imbarazzo Jannik Sinner | “Vorrei avere…” VIDEO

(Di sabato 30 marzo 2024) Pubblicato il 30 Marzo, 2024 Ormai si sprecano i complimenti perer, la stella azzurra del tennis che ad appena 22 anni sembra aver già trovato la maturità e la completezza di un campione a tutto tondo. Oltre alle sue gesta sul campo, il tennista altoatesino fa molto parlare di sé soprattutto per i suoi comportamenti gentili e rispettosi. Ha fatto il giro del mondo l’allenamento con Alfie Hewett, campione paralimpico tennistico, col quale ha palleggiato seduto in sedia a rotelle per capire cosa si prova a giocare in quel modo. Fu altrettanto plateale il gesto di gran cavalleria a Indian Wells, dove tenne l’ombrello ad una raccattapalle, dimostrando grande gentilezza. La finale di Miamiha raggiunto la finale dei Miami Open dove ad attenderlo c’è l’outsider Dimitrov, autore di uno splendido torneo dove ha ...