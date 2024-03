Le mostre primaverili a Venezia tra i palazzi della Fondazione Pinault

(Di sabato 30 marzo 2024) Un colpo al cerchio e uno alla botte alle. Sul Canal grande l’artistadiaspora – nera, lesbica, immigrata in America dall’Africa – e affacciati sul bacino di San Marco la grande mostra immersiva sull’intelligenza artificiale, temi caldissimi del momento. E poi siamo in un anno di Biennale d’arte – che l’ultima volta è stata vinta da una donna afroamericana che diceva che il suo lavoro era frutto“soggettività femminile nera” – e c’è già fermento in città, chissà quest’anno quale sarà lo statement, chissà che succederà al padiglione israeliano, quello russo è pieno di ragnatele… Ma nella laguna assolata di inizio primavera ben venga abbracciare lo Zeitgeist se monsieur Kering ci porta per la prima volta in Italia ...

