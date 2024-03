Le IA possono aiutare in caso di incidente stradale | le novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 30 marzo 2024) L’intelligenza artificiale è in grado di stabilire le responsabilità indi incidenti stradali. La loro applicazione nell’ambito dei tribunali e nelle compagnie assicurative sono unagià in uso. Oltre ai professionisti del settore, che agiscono come investigatori per ricostruire le dinamiche dei sinistri, le IA vengono usate per fornire una visione più dettagliata dell’accaduto. L’IA è in grado, osservando una foto, di riconoscere l’area danneggiata e di quantificare la percentuale di danno di ogni parte interessata. Grazie a questo, in maniera più precisa, si può arrivare a ricostruire la velocità alla quale viaggiavano i mezzi prima dello scontro o le angolazioni nelle quali si trovavano. Sono quindi soprattutto utili per smascherare le truffe in questi ambiti, sempre più numerose e comuni. L’utilizzo dell’IA indi ...