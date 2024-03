Lazio | sospiro di sollievo | Luis Alberto disponibile per la Juventus

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Si può tirare undiin casaè infattiper la, avversaria dei biancocelesti nella 30a giornata di Serie A. Lo spagnolo figura regolarmente tra i venti convocati di mister Tudor per la gara dell’Olimpico, con calcio di inizio alle ore 18:00, nonostante l’allarme infortunio scattato nella giornata di ieri. Il fantasista aveva infatti saltato l’allenamento di rifinitura per via di un affaticamento muscolare che rischiava di renderlo ineleggibile per la sfida contro i bianconeri, match in cui ladovrà puntare al bottino pieno per tentare di scalare la classifica e agganciare almeno la zona Conference League. Non è da escludere, dunque, che, in ...