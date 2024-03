Lazio-Juventus | si inizia | Castellanos dal 1’ Kean con Chiesa e Cambiaso Diretta 0-0

(Di sabato 30 marzo 2024) Esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaioEsordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaio

Lazio Juventus , match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Juventus , valevole per ... (calcionews24)

Juventus, Allegri: "Siamo stati attaccati all'Inter, poi due risultati ci hanno allontanati" - Panchina numero 500 in A per Allegri, che passa alla difesa a quattro col ritorno di De Sciglio dopo 11 mesi dall'infortunio. In mezzo c'è Miretti, davanti gioca Kean con… Leggi ...informazione

DIRETTA - Lazio - Juve 0-0: ci prova Kamada dalla lunghissima distanza - Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Cataldi, Kamada, Marusic; Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Sepe, Renzetti, Hysaj, Patric ...lalaziosiamonoi

Lazio-Juventus, formazioni ufficiali: trio Cambiaso-Kean-Chiesa, torna De Sciglio. Castellanos e non Immobile dal 1' - SERIE A - Le scelte di formazione di Igor Tudor, al debutto sulla panchina della Lazio, e Massimiliano Allegri per l'anticipo ... che non gioca una partita ufficiale dal 3 maggio scorso. Juve col ...eurosport