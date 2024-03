Lazio-Juventus | le pagelle di CM | Gila monumentale | Marusic provvidenziale Chiesa e Kean si perdono

(Di sabato 30 marzo 2024)1-0Mandas 6,5: salvifico sunel primo tempo e su Cambiaso in avvio di ripresa. I 3 punti sono anche merito di qu...

Le Pagelle di Lazio-Juventus 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Olimpico un gol di Marusic in pieno recupero ... (sportface)

