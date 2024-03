Lazio-Juventus in campo | Diretta

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2024) Tutto pronto allo stadio “Olimpico” per l’esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste per la sfida contro il suo passato bianconero. Il croato punta su Castallanos come unica punta al posto di Immobile, Allegri obbligato a schierare Kean accanto a Chiesa