Lazio-Juventus 1-0 | Szczesny | “Dobbiamo fare qualcosa in più | obiettivo Champions”

(Di sabato 30 marzo 2024) “E’ un momento che ci fa capire che ognuno di noi deve darein più alla. È un periodo duro e negativo, che fa male a tutti noi.far di tutto per raggiungere gli obiettivi che abbiamo davanti”. Lo ha detto il portiere della, Wojciech, dopo la sconfitta, per 1-0, subita contro la. “A livello di gruppo non posso dire niente ai ragazzi, lavorano e hanno fame. Eppure i risultati non arrivano – ha spiegato l’estremo difensore polacco, ai microfoni di DAZN – e tutti devono capire cosa sia. La Coppa Italia comunque resta une l’unico trofeo che possiamo portare a casa quest’anno:riuscirci. La qualificazione inè importante anche a livello economico ed è una nostra ...

