Lazio – Juventus 1-0 | il tabellino

Il video con gli Highlights e i gol di Lazio-Juventus 1-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Olimpico partita molto tattica tra i ragazzi di Tudor, ... (sportface)

è arrivato l`esordio in Serie A, in Lazio-Juve, del calciatore bianconero Nikola Sekulov . Nato nel 2002, il giocatore ricopre il ruolo di... (calciomercato)

Lazio-Juventus 1-0, le pagelle: Tudor, buona la prima. Marusic, gol d'oro. Bremer un muro, Chiesa solo a sprazzi - Allo stadio Olimpico di Roma finisce 1-0 tra Lazio e Juventus. Decisiva la rete in pieno recupero di Marusic su cross di Guendouzi. LE PAGELLE DELLA Lazio MANDAS 6,5 Ottimo salvataggio su Chiesa alla ...leggo

Lazio-Juventus 1-0: Marusic all'ultimo secondo. I bianconeri perdono e sono sempre più in crisi - Altri due cambi per la Juventus tra il 63' e il 68': dentro Weah e Yildiz per Cambiaso e Chiesa. La Lazio torna ad essere pericolosa al 73', sfiorando il vantaggio con Marusic, ma il suo tiro viene ...torinotoday

La Lazio gela la Juve all’ultimo secondo con Marusic: per Allegri adesso è notte fonda - La prima partita della Lazio sotto la guida di Igor Tudor termina in trionfo. I biancocelesti ci provano di più e all’ultimo respiro riescono a piegare la Juventus: Marusic, al 93', fa esplodere ...momentidicalcio