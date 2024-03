Lazio-Juventus 1-0 | Allegri | “L’obiettivo è la qualificazione in Champions”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) “Abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta, fortunatamente: vogliamo centraree lo centreremo, anche all’ultima giornata. Dobbiamo credere alla. Non siamo diventati brocchi tutti insieme, abbiamo lasciato qualcosa negli ultimi venti secondi. Ci vanno un po’ male le cose per ora: siamo amareggiati e dispiaciuti”. Lo ha detto il tecnico della, Massimiliano, dopo la sconfitta subito contro la, per 1-0, all’ultimo minuto di recupero. “I numeri dicono che stiamo facendo male in questo periodo. Abbiamo sbagliato tecnicamente – ha spiegato l’allenatore bianconero, ai microfoni di DAZN – ma avremo la possibilità di poter far bene in Coppa Italia martedì, ancora contro la. Serve la testa e serve continuare a ...