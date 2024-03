Lazio-Juventus 0-0 LIVE | Szczesny rischia la frittata | poi è bravo su Felipe Anderson

Esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaioEsordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta ... (corriere)

Fiorentina-Milan, la febbre dal sabato sera - e le vittorie con Lazio, Empoli e Verona. Un filotto (contando anche l’Europa League sono cinque i successi di fila) che ha permesso agli uomini di Pioli di scavalcare la Juventus al secondo posto e ...corrierefiorentino.corriere

De Sciglio, ma che combini Perde palla da solo in Lazio Juve – VIDEO - De Sciglio, ma che combini Perde palla da solo in Lazio Juve. Errore clamoroso e goffo del terzino – VIDEO De Sciglio, schierato titolare a sorpresa da Allegri in Lazio Juve, si è reso suo malgrado p ...juventusnews24

TJ - Lazio-Juventus 0-0, altra chance rilevante per i biancocelesti - 23' Altra grande occasione per la Lazio con Szczesny che si prende una licenza abbondante rischiando tantissimo. Kamada non ne approfitta. 20' Occasione incredibile per la ...tuttojuve