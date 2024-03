Lazio-Juventus 0-0 LIVE | Mandas strepitoso su Chiesa | pari al 45'

Esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaioEsordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta ... (corriere)

Lazio, Casale su Tudor: "L'ho visto carico. Ecco in cosa siamo cambiati" - E Casale a Lazio Style Channel: "Avendolo avuto sapevo cosa aspettarmi ... Che gara servirà Sappiamo che la Juve sia forte sulle palle inattive e ripartenze, non dobbiamo concedere spazi, ci ...corrieredellosport

Szczesny-Pedro, contatto dubbio in area: il Var non interviene. Cosa è successo in Lazio-Juventus - Il primo tempo di Lazio-Juventus vede i biancocelesti in avanti e vicini spesso alla rete, con il primo vero e prorpio brivido arrivato al 23'. In quell'occasione, Szczesny calcia male ...ilmessaggero

Moviola Lazio Juve: gli episodi dubbi del match - Moviola Lazio Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023/24 La Juve è ospite della Lazio nel match valido per la trentesima giornata di ...juventusnews24