Lazio-Juve | la sblocca Marusic in pieno recupero Diretta 1-0

(Di sabato 30 marzo 2024) Esordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaioEsordio di Tudor sulla panchina biancoceleste. Allegri cerca una vittoria in trasferta che manca dal 21 gennaio

Il video con gli Highlights e i gol di Lazio-Juventus 1-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Olimpico partita molto tattica tra i ragazzi di Tudor, ... (sportface)

è arrivato l`esordio in Serie A, in Lazio-Juve, del calciatore bianconero Nikola Sekulov . Nato nel 2002, il giocatore ricopre il ruolo di... (calciomercato)

Tudor vince all'esordio: battuta 1-0 la Juve all'ultimo respiro - Termina sul risultato di 1-0 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, valida per la 30esima giornata di Serie A. Non poteva chiedere di meglio Igor Tudor per il suo esordio da allenatore sulla ...tuttonapoli

Gol di Marusic al 93', la Lazio batte la Juventus: 7 punti in 9 partite per Allegri - Grazie ad un gol di Marusic all'ultima azione, la Lazio batte 1-0 la Juventus. Il colpo di testa dell'esterno biancoceleste sul tiro cross di Guendouzi non lascia scampo a Szczesny. Esordio con vittor ...fcinter1908

Anticipo Serie A. Lazio-Juventus 1-0 - All’Olimpico la prima del neo tecnico Tudor, che ha preso il posto del dimissionario Sarri, sulla panchina della Lazio, si chiude 1-0 sulla Juventus, con gol all’ultimo istante di Marusic.calciocasteddu