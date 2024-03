Lazio-Juve 1-0 | gol di Marusic allo scadere | Allegri sprofonda

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 30 marzo 2024) Biancocelesti vittoriosi nell'esordio di Tudor in panchina Labatte 1-0 lantus oggi in un match della trentesima giornata di Serie A, disputatostadio Olimpico di Roma. A decidere la sfida il gol dial 93'. In classifica i bianconeri allenati da, con una sola vittoria nelle ultime 9 partite, sono