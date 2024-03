Lazio | i convocati per la Juventus | le scelte di Tudor

(Di sabato 30 marzo 2024) Igor, alla sua prima panchina alla, ha diramato la lista deidella sfida di Serie A contro laalle ore 18:00 Ladi Igorscenderà in campo alle ore 18:00 di sabato 30 marzo contro la. Sarà la prima panchina per il tecnico arrivato al posto di Maurizio

Non solo lo squalificato Dusan Vlahovic e gli infortunati Arek Milik e Carlos Alcaraz. La Juventus in partenza per Roma, dove sabato 30 marzo alle 18:00 affronterà la Lazio all’Olimpico, dovrà fare ... (sportface)

Pubblicato il 29 Marzo, 2024 La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha appena reso pubblica la lista dei giocatori selezionati per il match contro la squadra di Igor Tudor, in programma sabato ... (dayitalianews)

convocati Lazio: c'è una novità verso la Juventus, la decisione su Luis Alberto - Sono venti i calciatori convocati da Igor Tudor per la sua prima uscita sulla panchina della Lazio. I biancocelesti sfideranno la Juventus all`Olimpico oggi alle.calciomercato

convocati Lazio per Juve: le scelte di Tudor per il big match - convocati Lazio per Juve: le scelte di Tudor per il big match. Ecco la lista completa diramata dal tecnico capitolino... Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione ...lazionews24

Lazio, i convocati di Tudor per la Juve: le decisione su Luis Alberto e Lazzari - Manca sempre meno, alle 18.00 avrà inizio l'era di Igor Tudor nella Capitale. Il nuovo allenatore della Lazio è pronto a fare il suo esordio sulla panchina biancoceleste ...lalaziosiamonoi