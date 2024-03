Lazio | Castellanos | Ci siamo preparati bene I miei gol? L' importante è la squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma 29 marzo 2024 - Dopo il terremoto interno scaturito dalle dimissioni di Sarri, laha raggruppato le fila ed è pronta a gettarsi a capofitto in questo finale di campionato e più in generale di stagione. Nella pausa Nazionali, Igor Tudor ha finalmente preso possesso della panchina laziale, cominciando a costruire sulle macerie del finale della permanenza del tecnico toscano. Nella settimana di "vuoto" tra un allenatore e l'altro Martusciello ha guidato al successo i capitolini nella trasferta di Frosinone, grazie anche alle giocate di un super Valentin "Taty". La doppietta dell'argentino ha infatti regalato i tre punti in ciociaria ai biancocelesti, rendendo più sereno l'approdo del tecnico croato sulla panchina laziale. Alla vigilia del rientro in campionato nel big match contro la Juventus, proprio l'argentino si è espresso ai ...