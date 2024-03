(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Ora occhio al ragazzo che voleva essere Federer. Grigorè rinato, lo dimostra la splendida cavalcata alOpen: dopo averai quarti diun incredulo Carlos Alcaraz il bulgaro nella notte italiana ha eliminato anche Alexanderin tre sudatissimi set. Due ore e passa di battaglia, e il 6-4 6-7 (4) 6-4 gli regala un posto incontro il beniamino azzurro Jannik. Grigor lascia tutti senza fiato, compresa la leggenda Serena Williams che lo segue dalle tribune. E’ come nel pieno di una seconda giovinezza tennistica, esaltato dai suoi colpi e da un fisico tornato in perfetta forma. La progressiva risalita del ragazzo che anni fa tutti chiamavano il ‘baby-Federer’ si era già vista sul ...

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista per il secondo anno consecutivo la finale al Masters 1000 di Miami . Il tennista altoatesino, dopo aver vista interrotta la sua striscia di ... (sportface)

L’avversario di Sinner in finale a Miami sarà Dimitrov: battuto Zverev in 3 set - Miami, 30 marzo 2024 – Ora occhio al ragazzo che voleva essere Federer. Grigor Dimitrov è rinato, lo dimostra la splendida cavalcata al Miami Open: dopo aver battuto ai quarti di finale un incredulo C ...msn

Coppa America: il varo della nuova Luna Rossa Ac75 il 13 aprile - Lo scafo AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli, la barca che a Barcellona cerchera' di portare in Italia e in Sardegna la Coppa America, e' gia' ...sportmediaset.mediaset

Dimitrov, chi è il tennista bulgaro che affronterà Sinner nella finale del Miami Open - Sarà Grigor Dimitrov l'avversario di Jannik Sinner nella finale del Miami Open 2024. Il tennista bulgaro a 32 anni stacca il pass per l'ultimo atto del torneo dopo aver battuto nei quarti Carlos ...ilmessaggero