“L’autonomia differenziata? È la secessione dei ricchi | vi spiego perché”

(Di sabato 30 marzo 2024) Professor Viesti, nel suo libro definisceregionaleuna «dei». Ci spieghi.«È così per due motivi. Il primo è che la dimensione delle competenze che la riforma consente di trasferire alle Regioni è simile a quella di uno Stato sovrano. Si verrebbero a costituire delle vere e proprie Regioni-Stato all’interno dello Stato: per questo parlo di “”. E sarebbe una“deisono state le tre Regioni più ricche del Paese – Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna – ad aver chiesto per prime quei poteri». Questo è il primo motivo. E il secondo?«Glielosubito. Oltre a quei poteri, Veneto e Lombardia chiedono anche risorse finanziarie. E cercano di ottenere dei ...