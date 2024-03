Incidente stradale in via Costantinopoli. Coinvolte un'automobile e un bus dell'Anm.Continua a leggere (fanpage)

L'auto esce fuori strada e prende fuoco: morto 37enne rimasto intrappolato - È un uomo di trentasette anni, Maurizio Frigau, di Sinnai (Cagliari), la vittima dell’incidente stradale di questa mattina all’alba sulla strada per ...gazzettadelsud

L'auto esce di strada e prende fuoco, morto carbonizzato mentre cerca di mettersi in salvo - Terribile incidente nel Cagliaritano. Un uomo è stato trovato morto carbonizzato nella sua auto, e l'ipotesi è che sia rimasto intrappolato nel veicolo che avrebbe preso fuoco ...leggo

Finisce con l’auto in una scarpata: ferita una ragazza di 21 anni - Lodi, 30 marzo 2024 – esce di strada con l’auto e finisce in una scarpata, ferita una ragazza. L’incidente si è verificato, per cause al vaglio della polizia stradale di Lodi, intervenuta per i ...ilgiorno