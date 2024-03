L' attualità di Dioniso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 30 marzo 2024) Le caratteristiche di questa divinità ancestrale sembrano attagliarsi alla nostra epoca. Dall’androginia all’animalismo sfrenato, all’ecologia senza critica, sono molti i punti in comune che riportano al paganesimo. Lo evidenziano saggi importanti e anche uno spettacolo teatrale. In un saggio importante pubblicato in Italia dall’editore Cantagalli, la filosofa francese Chantal Delsol annuncia «La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo». In Occidente, spiega, si sono imposti nuovi paradigmi, e la traccia più evidente di questa ricomparsa del culto pagano è senz’altro l’ossessione per l’ecologia che è divenuta «una religione, una credenza». Secondo Delsol, «il paganesimo, cosmico, risponde alle preoccupazioni dell’ecologia». Si afferma una visione «cosmoteista» - una nuova forma di panteismo - in cui l’uomo «si sente a casa nel mondo, che rappresenta l’unica realtà e che ...