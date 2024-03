L’Atalanta passeggia al Maradona | Napoli battuto 3-0 | prova di forza della Dea di Gasperini

Il numero di musiciste donne di successo è cresciuto, ma la parità è ancora lontana - Secondo la Annenberg Inclusion Initiative, la percentuale di artiste donne presenti nelle classifiche dello scorso anno negli Usa è arrivata al 35% ...elle

Elisabetta Gregoraci accanto a Flavio Briatore, operato per un tumore al cuore - Elisabetta Gregoraci è stata accanto all’ex marito Flavio Briatore, recentemente operato per un tumore al cuore.Un decina di giorni fa, l’imprenditore si è recato al San Raffaele di Milano per un chec ...msn

Pagheresti 700 dollari per una collana con ossa di pollo - Questo articolo di Denim Tears è andato sold out sul sito web del brand. Ed è solo l'ultima delle bizzarrie della moda: è arte o pura provocazioneesquire