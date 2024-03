L' Atalanta domina al Maradona | Napoli ko 3-0 e fischiato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Inizia con l'urlo del '' contro il razzismo e con la squadra inginocchiata prima della partita a sostegno di Juan Jesus, finisce con i pesanti fischi del pubblico e la resa totale dei campioni d'Italia al cospetto di una Dea che torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League. Il 3-0 del sabato pre-pasquale rischia di rappresentare uno spartiacque nell'ultimo spicchio di stagione di: i ragazzi di Calzona, in quella che doveva essere la partita del riscatto e dell'orgoglio a maggior ragione dopo l'esito del caso Acerbi, gioca un primo tempo senza idee e senza grinta e resta ai margini della zona Europa, in particolare quella più nobile; viceversa gli orobici disputano la più classica delle partite perfette e iniziano nel migliore dei modi un tour de force che vede De Roon e compagni ancora in ...