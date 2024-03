L’Atalanta aumenta la depressione del Napoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 30 marzo 2024) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Sin más objetivo que luchar por una plaza europea, el Nápoles sufrió un nuevo revés, una goleada por 0-3 en el Diego Armando Maradona de un rival directo, el Atalanta, que se aleja a cinco puntos de un campeón que deambula desconcertado por la séptima plaza de la Serie A. –> Con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia en el banquillo, renqueante tras la doble fecha de selecciones, y el nigeriano Victor Osimhen angustiado por su falta de acierto. Con el brasileño Juan Jesus enfadado, después de que no se haya atendido su denuncia del insulto racista del interista Franceso Acerbi, y el polaco Piotr Zielinski en el banquillo por su posible acuerdo con el Inter, el Nápoles volvió a ser un equipo atribulado, que llegó al descanso con más de medio partido perdido. No necesitó mucho para ello el Atalanta, que a los ...