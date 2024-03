L’ASD Messercola in piazza per il sociale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 30 marzo 2024) Cervino. Come già fatto in altre occasioni, per la Santa Pasqua, ilCalcio si fa promotore di una nuova iniziativa per il, grazie ai tanti sponsor che aiutano la società calcistica. L’appuntamento, questa volta, è per sabato 30 marzo inImmacolata a, frazione di Cervino, dove è in programma una manifestazione, patrocinata dal Comune di Cervino, alla presenza di alcune moto, di bimbi autistici e delle due associazioni. È inoltre prevista la presenza del sindaco del Comune Giuseppe Vinciguerra e di tanti cittadini. Nel corso dell’iniziativacalcio donerà uova pasquali ai bimbi autistici dell’associazione Mototerapia. Lo scopo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica e far conoscere cosa fa l’associazione ...