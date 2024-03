L’Armiera di “Rust” resta in carcere in attesa di condanna per omicidio colposo

(Di sabato 30 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Hannah Gutierrez-Reed, l’armaiolo del film western “”, è statata perper la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins. La donna rimarrà infino alla sentenza, prevista per il 15 aprile, e rischia fino a 18 mesi di reclusione e una multa di 5.000 dollari. Il giudice Mary Marlowe Sommer ha respinto la mozione della difesa per un nuovo processo e per il rilascio di Gutierrez-Reed dalla prigione, affermando che “c’è stata una morte che la giuria ha stabilito essere stata causata da lei”. Secondo l’accusa, Gutierrez-Reed è stata negligente nel maneggiare le armi da fuoco sul set, consentendo l’introduzione di proiettili veri tra quelli a salve. La donna ha sempre negato ...

