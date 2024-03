Ladra seriale in negozi e supermercati | dovrà scontare undici anni di carcere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) Bologna, 30 aprile 2024 – Deve aver commesso veramente tanti furti oppure essere stata enormemente maldestra da farsi beccare ogni volta che provava a rubare qualcosa. Fatto sta che ora, per una quarantaduenne bolognese che tra il 2012 e il 2023 ha passato buona parte delle sue giornate a frequentarecon lo scopo di taccheggiare qualcosa e a borseggiare vittime ignare trae bus, è arrivato il momento di fermarsi e pagare il conto. E il conto con la giustizia, per la donna, è salatissimo: il cumulo di pene ha raggiunto i 10e 11 mesi di reclusione dain cella alla Dozza. Dove, l’altra notte, è stata portata dalla polizia, che ha eseguito l’ordine di carcerazione pendente a suo carico. È stata una pattuglia delle Volanti, che l’altra sera si trovava in servizio di controllo del ...