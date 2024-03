L’Acerbi gate allontana Raspadori dall’Inter! Ma avvicina un altro ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Giacomopiace tanto alla dirigenza dell’Inter per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Ma il caso Acerbi-Juan Jesus non fa cherlo da Milano. Dunque, sottolinea il Corriere dello Sport, è in rialzo unprofilo. PROBLEMA ? Il caso Acerbi-Juan Jesus avrà degli strascichi anche sul mercato. Il rapporto tra Inter e Napoli è sempre più ai ferri corti. Dopo la clamorosa e infinita querelle, Aurelio De Laurentiis ha un pretesto in più per non vendere Giacomoall’Inter. L’attaccante della Nazionale piace tanto ai dirigenti nerazzurri, che l’avrebbero messo nella propria lista come eventuale rinforzo della prossima stagione. Il patron del Napoli è pronto a fare muro e i motivi sono diversi. Il primo è appunto quello relativo al caso delle ultime settimane, al contempo De Laurentiis è ...