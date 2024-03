L’Ac Perugia Calcio in visita ai bambini ricoverati in ospedale

In Umbria si vive di più, Perugia è più giovane di Terni - Il report dell’Istat sugli indicatori demografici conferma i trend che da tempo caratterizzano il Cuore verde che con 48 anni e quasi due mesi vanta la quarta età media più alta d’Italia, con Perugia ...ilmessaggero

Perugia, Arena Curi ci riprova per lo stadio: nuovo progetto, piano per i fondi e Ponte San Giovanni (con restyling) per le gare durante il cantiere - Perugia - Arena Curi ci riprova. In una sala dei Notari sold out è stato presentato ieri pomeriggio il nuovo progetto per dare nuova vita allo stadio Renato Curi, dal 1975 tempio ...ilmessaggero

Presentato il progetto del nuovo stadio Curi - La società Arena Curi ha presentato una versione 2.0 del progetto per un nuovo stadio "Renato Curi", il principale impianto sportivo di Perugia. (ANSA) ...ansa