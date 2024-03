La storia del finto manager che per un anno ha vissuto in hotel di lusso in Alto Adige senza pagare

(Di sabato 30 marzo 2024) Alloggiava in strutture ricettive dinei comuniatesini: al fine di ottenere la fiducia dei vari albergatori arrivava con autovetture di prestigio qualificandosi falsamente come. Bandito da 32 comuni.

di Giorgia De Cupertinis Dalla raccolta firme, al rosario di riparazione, all’esposto in Procura fino al camion vela contro la mostra "blasferma". In meno di un mese, sul quadro Inri - San Longino ... (ilrestodelcarlino)

Nella settimana di Pasqua avvenimenti importanti in Italia e all’estero. A Milano e a Roma per prenotare un posto al Premio Parioli e Regina Elena. A Dubai per scrivere la storia del galoppo mondiale (ilgiornale)

Un ex giudice di XFactor e un dj internazionale per la Pasqua del Much More di Matelica - Come ogni anno lo storico locale notturno festeggerà la Pasqua di domenica sera, una tradizione che si è consolidata negli anni e che si è voluta rispettare. L’appuntamento è quindi per domani, domeni ...viverecamerino

Arbino e la separazione da Sonego: "È dura ma voglio ripartire" - Il tecnico e la decisione di Lorenzo: "Orgoglioso del lavoro insieme, spero che così riesca a sbloccarsi. Nuove sfide con un altro giocatore" ...tuttosport

A San Gregorio d’Ippona una piazza da intitolare a don Michele Luccisano - Nato a Cittanova in provincia di Reggio Calabria il 5 gennaio 1941, venne ordinato sacerdote il 9 luglio del 1967. Fu parroco di San Gregorio d’Ippona dal 1973 al 1982 e padre spirituale del seminario ...zoom24