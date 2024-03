La scure di Putin sulle minoranze | i gestori di un bar Lgbtq russo a processo per «terrorismo ed estremismo»

(Di sabato 30 marzo 2024) Lo scorso novembre la Corte suprema russa bandì il cosiddetto «movimento Lgbt internazionale» per, punto di arrivo di una nuova dura ondata di repressione contro lesessuali. Ora arrivano i primi, surreali esiti giudiziari. Idi un bardi Orenburg, nel sud-ovest della Russia, arrestati poche settimane fa sono ora incriminati come «terroristi ed estremisti». È con questo capo d’accusa che Diana Kamilianova, 28 anni, e Alexandre Klimov, 21, saranno presto giudicati nel primo procedimento penale di questo genere. Rischiano fino a 10 anni di carcere per, appunto, e per aver consentito la «promozione di rapporti sessuali non tradizionali» tra i frequentatori del bar. Nell’attesa, ha stabilito il tribunale di Orenburg, i duedel bar Pose ...

