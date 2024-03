La ricetta di Ernst Knam per il salame di cioccolato perfetto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 30 marzo 2024) Chiamato così per via dell’aspetto che simula proprio la corallina mangiata durante la colazione pasquale, ildiè uno dei primi esperimenti di pasticceria di tutti i golosi. Si prepara da Nord a Sud, in alcuni casi è chiamato anchedel Papa ed è associato alla Pasqua.di, il dolce della Pasqua Particolarmente legato al Piemonte, ildel papa non ha un’origine precisa né unacodificata. Proprio per questo è l'ideale per divertirsi con i bambini in cucina, e non solo a Pasqua: il dolcetto non ha bisogno di cottura, quindi è ideale anche per la stagione estiva, quando le alte temperature scoraggiano dall'accendere il forno. Per la, ci siamo rivolti a un vero maestro, il re del ...