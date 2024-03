La reazione rabbiosa di Vogliacco contro l’arbitro al Var in Genoa-Frosinone | lo placano i compagni

(Di sabato 30 marzo 2024) L'episodio accade in pieno recupero quando l'arbitro Sacchi assegna un calcio di rigore ai ciociari per un presunto fallo di Thorsby. Il calciatore del Grifone ha uno scatto di nervi, la revisione del direttore di gara gli farà passare la rabbia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Ace al centro. 40-15 Risposta vincente di Sinner sulla riga. Djokovic l’ha lasciata andare, convinto che uscisse. 40-0 In rete il rovescio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-65 Rimbalzo e schiacciata di Lessort dopo l’errore in contropiede di Mitoglou: +8 Panathinaikos! 57-63 SCHIACCIATA DI SHENGELIA: LA Virtus BOLOGNA RIMANE ... (oasport)

Atalanta da applausi a Napoli: blindata la qualificazione in Europa - Napoli, 30 marzo 2024 – Colpaccio Champions dell’Atalanta che, vincendo 3-0 a Napoli, inizia come meglio non poteva il ciclo di ferro del rush finale da 14 partite in 56 giorni. La netta vittoria nel ...ilgiorno

Serie B femminile, la Lazio passa a Cesena e si stacca - rabbiosa la reazione della capolista che alla prima occasione pareggia: calcio d’angolo pennellato da Moraca per Eriksen che di testa mette nell’angolino. Bella partita davvero: Cesena di nuovo ...donnesulweb

Nulla da fare per il Lugano: la decisiva sfida della BCF Arena si è rivelata indigesta per la squadra di Gianinazzi, battuta 4-2 - Nulla da fare per il Lugano: la decisiva sfida della BCF Arena si è rivelata indigesta per la squadra di Gianinazzi, battuta 4-2 ...tio.ch