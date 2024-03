La Primavera del Benevento espugna Crotone e sogna il salto di categoria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSenza il suo attaccante più prolifico (Perlingieri), impegnato con la prima squadra a Teramo, la formazionedelnon ha avuto grossi problemi adre il campo del(0-3) rientrando in corsa per l’accesso al1. In Calabria la gara si è messa subito in discesa per i ragazzi di mister Rocco, al riposo sul 2-0 grazie alle reti di Francescotti (22’) e Pengue (44’). Nella ripresa ilha provato a reagire senza pungere e in pieno recupero Politi ha fatto tris per i giallorossini. Complice l’inatteso pareggio della capolista Cesena a Pescara (1-1), ora ilha solo quattro punti di distacco dalla vetta occupata dai romagnoli. Nel prossimo turno è in programma proprio lo scontro diretto sul campo ...