La pagella di Napoli – Atalanta

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 30 marzo 2024) Ildopo la pausa della nazionale reduce dalle polemiche per l’assoluzione di Acerbi dopo le frasi razziste a Juan Jesus, davanti a un Maradona gremito perde meritatamente contro unpiù squadra, adesso davvero questo finale di campionato non ha quasi più senso.0 – 3 Ho visto questo: Meret 6: Sui gol non ha colpe, generoso in un paio di uscire. Di Lorenzo 4,5: Ancora una partita sottotono, mai incisivo in attacco, disastro in difesa. Rrahmani 5: Troppo molle sul primo gol, soffre Scamacca. Juan Jesus 4: Un disastro, migliore in campo contro l’Inter, oggi colpevole sul gol di Scamacca, e non esente da colpe su quello di Koopmeiners. Mario Rui 6: Uno dei pochi che sputa l’anima, ma è una goccia nell’oceano. Anguissa 5: Male come tutto il centrocampo azzurro, ...