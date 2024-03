“La nostra favola è finita” Il volto della tv torna single Poi arriva l’annuncio che fa felice il pubblico

(Di sabato 30 marzo 2024) È: iltv di nuovodopo 3 annoi d’amore con l’ex di un’altra protagonista del piccolo schermo. Nel 2021 si iniziò a parlare di questa coppia, ma le cose sono andate male come spiega lei in una recente intervista rilasciata a Tag24:” È la realtà dei fatti. Purtroppo anche le più belle favole finiscono e la” ha commentato l’ex dama che, per la cronaca, ora non esclude un ritorno a Uomini e Donne, la trasmissione che le ha dato la popolarità. Ilne sarebbe a dir poco. Certo, la priorità ora è pensare a se stessa, ma a domanda diretta su un suo eventuale ingresso nello studio di Maria De Filippi risponde “Mai dire mai”. “In questo momento non ci sto pensando ma nella vita mai dire mai per ...

Tenersi distante dalla retorica o dalla personalizzazione del dolore non è facile in generale, e in particolare quando il dolore che si sceglie di affrontare è il proprio. Mario Natangelo riesce in ... (iodonna)

Comunicato Stampa: “Gli amiconi della risaia”, un’emozionante favola sull’amicizia e sul rispetto per tutte le vite - Quando si parla di libri per l’infanzia, è importante considerare quanto forte sia l’impatto che le storie, il loro sviluppo e i loro personaggi avranno per la crescita dei più piccoli. Sono infatti u ...gazzettadiparma

“Gli amiconi della risaia”, un’emozionante favola sull’amicizia e sul rispetto per tutte le vite - Con la sua preziosa fiaba illustrata, l’autrice Milena Moriconi trasmette i valori universali con leggerezza e sensibilità (ANSA) ...ansa

'Una favola di tavola', in tv menu da sogno per ogni occasione - Una sinergia abruzzese per creare un menu da sogno in occasioni particolari direttamente a casa propria: è quella tra Rustichella d'Abruzzo, protagonista con la sua pasta e tanti prodotti novità, e l' ...ansa