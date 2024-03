La Lazio di Tudor resuscita e batte la Juve all’ultimo minuto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024) Guardate Kamada e capirete che ladiè un’altra cosa. Con Sarri, il giapponese ha giocato tutte le partite da pesce fuor d’acqua. Oggi, ha saputo in ogni momento che cosa fare, dove lanciare il pallone, dove spostarsi nel campo per incontrare il pallone, finché è rimasto in campo ha diretto l’orchestra senza incertezze. E i cambi. I senatori Immobile, Luis Alberto, il folletto Guendouzi, il guerriero Vecino sono scesi in campo a metà del secondo tempo o negli ultimi dieci minuti. E in campo si è scatenato l’inferno, con i bianconeri vittime sacrificali. Il primo tempo era andato via liscio, coi romani in sterile arrembaggio e i torinesi in contropiede, altrettanto sterile. Il secondo tempo ha mostrato il vero volto delle squadre, coi bianconeri che provavano a guidare la quadriglia e i biancocelesti che mostravano qualche affanno. I cambi, ...