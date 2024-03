La laurea arriva a 102 anni | cerimonia nella casa di riposo per il chimico che aspettava la corona d’alloro dal 1949

(Di sabato 30 marzo 2024) L’agognato diploma non era stato consegnato per un cavillo burocratico. La festa con parenti e autoritàresidenza per anziani dopo il modenese vive da tempo

La notizia è ufficiale: il corso di laurea in osteopati a è stato approvato dal Ministero della Salute assieme al Ministero dell’Università. Un riconoscimento fondamentale che, come è stato ... (iodonna)

“Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte che ho pensato di mollare, a ... (caffeinamagazine)

A 102 anni arriva la laurea, la cerimonia in casa di riposo - Proclamato 'cultore della materia' in chimica farmaceutica a 102 anni.ansa

Si laurea a 102 anni: Gianluigi Giovetti è “Cultore della materia” in Chimica Farmaceutica - A Pordenone si svolge una storia di resilienza e dedizione che trova le sue radici a Modena, città natale di Gianluigi Giovetti, che a 102 anni dimostra come la passione per la scienza non conosca età ...nordest24

Cerimonia in casa di riposo a Pordenone, per il bisnonno Gianluigi la laurea arriva a 102 anni - Al signor Govetti era stata negata 75 anni fa per una formalità burocratica: la richiesta dei figli accolta dall’Università, ora è Cultore in chimica ...messaggeroveneto.gelocal