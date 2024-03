La Guerra Santa di Kirill | il nostro Sabato Santo La riflessione di Cristiano

(Di sabato 30 marzo 2024) “Nel corso dell’Operazione militare speciale, il popolo russo difende con le armi in pugno la propria vita, la libertà, la statualità, l’identità civile, religiosa, nazionale e culturale, nonché il diritto di vivere sulla propria terra entro i confini dello Stato russo unito. Da un punto di vista spirituale e morale, l’operazione militare speciale è una, a difesa dell’ unico spazio spirituale dellaRussia” e a protezione del “mondo dall’assalto del globalismo e dalla vittoria dell’Occidente caduto nel satanismo”. Queste parole compaiono nel testo approvato a conclusione del XXV Concilio Mondiale del Popolo Russo svoltosi nella Sala dei Sinodi ecclesiastici della Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca sotto la presidenza di Sua Santità il Patriarcadi Mosca e di tutte le Russie. Quale obiettivo ...

